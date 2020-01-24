В Белебеевском районе женщина нанесла множественные ножевые ранения своему сожителю

Поздней ночью 22 января в районную ЦРБ из собственного дома доставили 51-летнего жителя селя Приютово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а на его теле было множество ножевых ранений: в области лица, груди и живота. Сам пострадавший пребывал в травматическом шоке. Несмотря на усилия реаниматологов, мужчину спасти не удалось – он скончался через четыре часа после госпитализации.
После получения информации от больницы правоохранительные органы выяснили, что случилось с погибшим. Как оказалось, мужчина в ходе распития спиртного повздорил со своей 56-летней сожительницей. У женщины сдали нервы, она схватила нож и набросилась с ним на друга.