В Белебеевском районе женщина нанесла множественные ножевые ранения своему сожителю

Поздней ночью 22 января в районную ЦРБ из собственного дома доставили 51-летнего жителя селя Приютово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а на его теле было множество ножевых ранений: в области лица, груди и живота. Сам пострадавший пребывал в травматическом шоке. Несмотря на усилия реаниматологов, мужчину спасти не удалось – он скончался через четыре часа после госпитализации.







После получения информации от больницы правоохранительные органы выяснили, что случилось с погибшим. Как оказалось, мужчина в ходе распития спиртного повздорил со своей 56-летней сожительницей. У женщины сдали нервы, она схватила нож и набросилась с ним на друга.

Сотрудники полиции доставили подозреваемую в отдел МВД, где она дала признательные показания. Накануне в отношении нее завели уголовное дело по статье «убийство».Известно, что погибший в 2019 году был судим сразу по трем статьям: за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью и похищение документа.