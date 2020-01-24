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В Белебеевском районе женщина нанесла множественные ножевые ранения своему сожителю

Добавлено: 24.01.20
Просмотров: 40
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебеевском районе женщина нанесла множественные ножевые ранения своему сожителю

Поздней ночью 22 января в районную ЦРБ из собственного дома доставили 51-летнего жителя селя Приютово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а на его теле было множество ножевых ранений: в области лица, груди и живота. Сам пострадавший пребывал в травматическом шоке. Несмотря на усилия реаниматологов, мужчину спасти не удалось – он скончался через четыре часа после госпитализации.

После получения информации от больницы правоохранительные органы выяснили, что случилось с погибшим. Как оказалось, мужчина в ходе распития спиртного повздорил со своей 56-летней сожительницей. У женщины сдали нервы, она схватила нож и набросилась с ним на друга.

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Сотрудники полиции доставили подозреваемую в отдел МВД, где она дала признательные показания. Накануне в отношении нее завели уголовное дело по статье «убийство».

Известно, что погибший в 2019 году был судим сразу по трем статьям: за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью и похищение документа.

Источник: www.ufa.kp.ru
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