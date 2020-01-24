В Белорецком районе мужчина попытался приобрести автомат Калашникова
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Полицейские Белорецкого района задержали подозреваемого в незаконном приобретении оружия.
- 34-летний мужчина из Белорецкого района попытался приобрести автомат Калашникова через посредника, но был задержан оперативниками сразу после его передачи. Полицейским стало известно, что покупатель хотел приобрести оружие за 35 тыс. рублей. Кроме того на оставшиеся деньги он планировал приобрести пистолет марки ТТ, - рассказали в МВД по республике.Сам мужчина ранее был привлечен к уголовной ответственности за драку и похищение. Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое оружие является боевым, было возбуждено уголовное дело.
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