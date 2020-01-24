Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»
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В Башкирии в Татышлинском районе, на 72-ом километре трассы Бураево — Старобалтачево, 23 января, произошла авария со смертельным исходом.
ГИБДД по Башкирии:
- В ходе расследования будут установлены причины аварии.
Фото: ГИБДД по РБ
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