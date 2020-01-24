Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»

В Башкирии в Татышлинском районе, на 72-ом километре трассы Бураево — Старобалтачево, 23 января, произошла авария со смертельным исходом.



- В ходе расследования будут установлены причины аварии.

Фото: ГИБДД по РБ

48-летний водитель Лады Калины врезался во встречный автомобиль Шевроле Нива, которым управлял 64-летний пенсионер. В результате столкновения водитель Калины получив тяжелые травмы, скончался на месте аварии, второго водителя доставили в больницу.