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Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»

Добавлено: 24.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
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Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»

В Башкирии в Татышлинском районе, на 72-ом километре трассы Бураево — Старобалтачево, 23 января, произошла авария со смертельным исходом.  

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48-летний водитель Лады Калины врезался во встречный автомобиль Шевроле Нива, которым управлял 64-летний пенсионер. В результате столкновения водитель Калины получив тяжелые травмы, скончался на месте аварии, второго водителя доставили в больницу.

ГИБДД по Башкирии:
- В ходе расследования будут установлены причины аварии.

Фото: ГИБДД по РБ
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