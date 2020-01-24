В Уфе школьница обвинила в своей смерти учителя
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В Уфе покончила с собой ученица одной из школ. Как сообщает издание Ufa1, тело девушки обнаружили родители, ей было всего 15 лет.
В Следственном комитете оперативной информации насчет происшествия дать не смогли. В ближайшее время предстоит разобраться во всех деталях смерти школьницы.
Сегодня в Уфе произошло еще одно происшествие: двое неизвестных ограбили один из местных православных храмов. Об инциденте сообщили в МВД по Башкирии.
Источник:
ufa1.ru
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