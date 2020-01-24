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В Уфе школьница обвинила в своей смерти учителя

Добавлено: 24.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе школьница обвинила в своей смерти учителя

В Уфе покончила с собой ученица одной из школ.  Как сообщает издание Ufa1, тело девушки обнаружили родители, ей было всего 15 лет.

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Сообщается, что рядом с телом школьницы была обнаружена записка. В ней девушка призналась, что в ее смерти виноват школьный учитель. 

В Следственном комитете оперативной информации насчет происшествия  дать не смогли. В ближайшее время предстоит разобраться во всех деталях смерти школьницы.

Сегодня в Уфе произошло еще одно происшествие: двое неизвестных ограбили один из местных православных храмов. Об инциденте сообщили в МВД по Башкирии.

Источник: ufa1.ru
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