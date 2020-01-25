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В Уфе стали известны подробности смерти школьницы, оставившей предсмертную записку

Добавлено: 25.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе стали известны подробности смерти школьницы, оставившей предсмертную записку

В Уфе 15-летняя школьница покончила с собой. По предварительной информации, все случилось вечером 21 января. Мама обнаружила свою дочь в бессознательном состоянии и вызвала «скорую».

Врачи сообщили, что девушка впала в кому. Спасти ее не удалось. Сегодня стало известно, что Регина (имя изменено – прим. авт.) написала предсмертную записку, в которой обвинили в своей смерти учителя. «КП-Уфа» удалось пообщаться со знакомыми погибшей и выяснить, что же могло случиться на самом деле.

В Уфе школьница обвинила в своей смерти учителя

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В Уфе школьница обвинила в своей смерти учителя
Как оказалось, Регина переехала в Уфу вместе с мамой совсем недавно. В девятый класс новой школы она перевелась только в ноябре 2019 года. С некоторыми из одноклассников девушка даже не успела толком сдружитья или хотя бы пообщаться. Именно поэтому школьники скорее были удивлены произошедшим, чем шокированы или опустошены – с новенькой попросту еще никто не сблизился.
–Она мало с кем разговаривала. Спокойная была, как серая мышка. Боялась отвечать на уроках, – рассказал один из ребят. – Но одноклассники у нас нормальные. Не будут ни за что обижать других.
По словам парня, девушку бы обязательно поддержали, если б она об этом попросила, «никто просто не знал, о чем и как с ней разговаривать.

Что касается конфликта с учителем, то он, действительно, имел место быть. Однако на глазах у других детей всего один раз: «На нее сильно наорали, потому что не выучила. У нас конкретно этот учитель дико строгий касательно этого момента. Говорили, что еще было что-то личное. Но я этого сам не видел, поэтому точно сказать не могу», – поделился другой подросток.

В день, когда стало известно о смерти девушки, в школу были приглашены два психолога. Они проводили среди детей тесты и опросы. Буквально на днях специалисты сообщили результаты: у шести человек из класса наблюдаются признаки депрессии.

Источник: www.ufa.kp.ru
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