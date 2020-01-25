В Ишимбайском районе в пожаре погибли две женщины и 3-летний ребенок

Сегодня, 25 января, около пяти часов вечера в деревне Гумерово Ишимбайского района загорелся бревенчатый дом. Огонь унес жизнь трех человек — 61-летней и 24-летней женщин и трехлетнего мальчика. Еще один двухлетний малыш попал в больницу.





Пожар смогли локализовать только через 50 минут. На месте трудились профессиональные пожарные и добровольцы из близлежащих населенных пунктов.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение бревенчатого жилого дома размером 5х8м. Пожар локализовали на площади 40 кв.м. На место пожара направлена испытательная пожарная лаборатория, — отметили в МЧС Башкирии.Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте пожара работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. На место выехал и заместитель начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов и психологи.





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Фото: МЧС по РБ