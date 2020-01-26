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Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Нива», пострадал ребенок

Добавлено: 26.01.20
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Нива», пострадал ребенок

В Башкирии в результате аварии госпитализирован 7-летний ребенок. 

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Столкновение, по данным ГИБДД региона, произошло в Мелеузовском районе на 10-м километре автодороги Мелеуз – Федоровка.

В ведомстве уточнили, что около 16:00  в этом месте столкнулись два встречных автомобиля - «Лада Гранта», под управлением 43-летнего жителя  Мелеуза, и «Шевроле Нива», за рулем которого находился 67-летний местный житель. 

О состоянии остальных данных нет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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