Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Нива», пострадал ребенок

В Башкирии в результате аварии госпитализирован 7-летний ребенок.





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Фото: ГИБДД по Башкирии

Столкновение, по данным ГИБДД региона, произошло в Мелеузовском районе на 10-м километре автодороги Мелеуз – Федоровка.В ведомстве уточнили, что около 16:00 в этом месте столкнулись два встречных автомобиля - «Лада Гранта», под управлением 43-летнего жителя Мелеуза, и «Шевроле Нива», за рулем которого находился 67-летний местный житель.О состоянии остальных данных нет.