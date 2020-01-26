Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Нива», пострадал ребенок
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В Башкирии в результате аварии госпитализирован 7-летний ребенок.
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В ведомстве уточнили, что около 16:00 в этом месте столкнулись два встречных автомобиля - «Лада Гранта», под управлением 43-летнего жителя Мелеуза, и «Шевроле Нива», за рулем которого находился 67-летний местный житель.
О состоянии остальных данных нет.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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