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В Альшеевском районе мужчина угнал у своего друга автомобиль

Добавлено: 26.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Альшеевском районе мужчина угнал у своего друга автомобиль

В Отдел МВД России по Альшеевскому району поступило сообщение от 31-летнего местного жителя. По словам мужчины, только что, неизвестный угнал его "Ладу Гранту". Угоняя машину, злоумышленник выбил рольставни в гараже и повредил транспорт. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.


Сразу после обращения в полицию, хозяин сам направился на поиски автомобиля, которую через несколько минут обнаружил на одной из улиц села Раевский. Подбежав к машине, он открыл дверь и выдернул ключи из замка зажигания, а затем вытащил из салона и самого угонщика, которым, к удивлению потерпевшего, оказался его 31-летний друг. В этот момент на место происшествия подоспели сотрудники полиции, которые доставили подозреваемого в отдел полиции.

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Задержанный дал признательные показания. По его словам, на момент совершения преступления он был сильно пьян и не помнит, зачем ему понадобилась чужая машина.

Автомобиль в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.

По факту угона дознавателем Отдел МВД России по Альшеевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: МВД по Башкирии
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