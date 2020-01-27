В Учалинском районе пьяная семья зверски избила бригаду скорой помощи
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В Учалинском районе произошло возмутительное происшествие. Сегодня в седьмом часу утра в городскую больницу поступил звонок о тяжелом состоянии одного из местных жителей. Явившись по указанному адресу, медики скорой помощи были не готовы к встрече, которая их ожидала.
На месте инцидента сейчас работают сотрудники полиции.
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