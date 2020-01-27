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В Учалинском районе пьяная семья зверски избила бригаду скорой помощи

Добавлено: 27.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе пьяная семья зверски избила бригаду скорой помощи

В Учалинском районе произошло возмутительное происшествие. Сегодня в седьмом часу утра в городскую больницу поступил звонок о тяжелом состоянии одного из местных жителей. Явившись по указанному адресу, медики скорой помощи были не готовы к встрече, которая их ожидала.

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В селе Абзаково в местную больницу позвонила одна из жительниц и пьяным голосом сообщила, что ее муж находится при смерти. Бригада медиков скорой помощи примерно в 7 часов утра приехала по названному адресу. Однако их ожидала агрессивная встреча: женщина, вызвавшая скорую, вместе с мужем напали на санитаров. Травмы получили не только медики, но и водитель скорой помощи.

На месте инцидента сейчас работают сотрудники полиции.

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