В Учалинском районе пьяная семья зверски избила бригаду скорой помощи

В Учалинском районе произошло возмутительное происшествие. Сегодня в седьмом часу утра в городскую больницу поступил звонок о тяжелом состоянии одного из местных жителей. Явившись по указанному адресу, медики скорой помощи были не готовы к встрече, которая их ожидала.



В селе Абзаково в местную больницу позвонила одна из жительниц и пьяным голосом сообщила, что ее муж находится при смерти. Бригада медиков скорой помощи примерно в 7 часов утра приехала по названному адресу. Однако их ожидала агрессивная встреча: женщина, вызвавшая скорую, вместе с мужем напали на санитаров. Травмы получили не только медики, но и водитель скорой помощи.На месте инцидента сейчас работают сотрудники полиции.