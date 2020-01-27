В Чекмагушевском районе задержали пьяного водителя школьного автобуса

В Чекмагушевском районе инспекторы ДПС остановили на трассе школьный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель. Он должен был доставить школьников в гимназию села Чекмагуш.







О происшествии на своей странице в Фейсбук написал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Фото: Динар Гильмутдинов / Facebook.com

Сотрудники ГИБДД ранним утром 24 января остановили для проверки школьный автобус "Газель-Next". Инспекторы при общении с водителем почувствовали запах спиртного. При прохождении освидетельствовании алкотестер показал наличие у мужчины паров спирта в выдыхаемом воздухе. Водитель тут же был задержан.Динар Гильмутдинов также отметил, что дети из-за беспечного водителя не пострадали и были доставлены в гимназию другим водителем.