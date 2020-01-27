В Чекмагушевском районе задержали пьяного водителя школьного автобуса
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В Чекмагушевском районе инспекторы ДПС остановили на трассе школьный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель. Он должен был доставить школьников в гимназию села Чекмагуш.
О происшествии на своей странице в Фейсбук написал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
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Динар Гильмутдинов также отметил, что дети из-за беспечного водителя не пострадали и были доставлены в гимназию другим водителем.
Фото: Динар Гильмутдинов / Facebook.com
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