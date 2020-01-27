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В Чекмагушевском районе задержали пьяного водителя школьного автобуса

Добавлено: 27.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
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В Чекмагушевском районе задержали пьяного водителя школьного автобуса

В Чекмагушевском районе инспекторы ДПС остановили на трассе школьный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель. Он должен был доставить школьников в гимназию села Чекмагуш.

О происшествии на своей странице в Фейсбук написал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. 

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Сотрудники ГИБДД ранним утром 24 января остановили для проверки школьный автобус "Газель-Next". Инспекторы при общении с водителем почувствовали запах спиртного. При прохождении освидетельствовании алкотестер показал наличие у мужчины паров спирта в выдыхаемом воздухе. Водитель тут же был задержан.

Динар Гильмутдинов также отметил, что дети из-за беспечного водителя не пострадали и были доставлены в гимназию другим водителем.

Фото: Динар Гильмутдинов / Facebook.com
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