В Сибае работник получил смертельную рану, на него перевернулся погрузчик

В Сибае на одном из предприятий произошло ЧП. 21 января погрузчиком придавило 42-летнего рабочего бетономешалки. Несмотря на то, что потерпевшего срочно доставили в больницу, врачам его спасти не удалось.



Предприятие, где произошел инцидент, производит бетонные изделия. Когда проходила очередная погрузка изделия, на сотрудника опрокинулся погрузчик. Работник получил сильную травму черепа.Мужчина скончался в отделении реанимации. Гострудинспекция намерена разобраться в случившемся. Следствию предстоит выяснить, по какой причине на производстве могла произойти трагедия.