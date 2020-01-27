В Сибае работник получил смертельную рану, на него перевернулся погрузчик
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В Сибае на одном из предприятий произошло ЧП. 21 января погрузчиком придавило 42-летнего рабочего бетономешалки. Несмотря на то, что потерпевшего срочно доставили в больницу, врачам его спасти не удалось.
Мужчина скончался в отделении реанимации. Гострудинспекция намерена разобраться в случившемся. Следствию предстоит выяснить, по какой причине на производстве могла произойти трагедия.
Источник:
bash.news
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