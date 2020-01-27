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В Сибае работник получил смертельную рану, на него перевернулся погрузчик

Добавлено: 27.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае работник получил смертельную рану, на него перевернулся погрузчик

В Сибае на одном из предприятий произошло ЧП. 21 января погрузчиком придавило 42-летнего рабочего бетономешалки.  Несмотря на то, что потерпевшего срочно доставили в больницу, врачам его спасти не удалось.

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Предприятие, где произошел инцидент, производит бетонные изделия. Когда проходила очередная погрузка изделия, на сотрудника опрокинулся погрузчик. Работник получил сильную травму черепа.

Мужчина скончался в отделении реанимации. Гострудинспекция намерена разобраться в случившемся. Следствию предстоит выяснить, по какой причине на производстве могла произойти трагедия.

Источник: bash.news
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