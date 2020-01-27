В Бирске гость похитил у уснувшего хозяина банковскую карту и сотовый телефон

Житель города Бирска пострадал от действий злоумышленника. Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали местного горожанина.





В Отдел МВД России по Бирскому району обратился 44-летний житель города Бирска. По словам заявителя, возле магазина он познакомился с незнакомым человеком. Встречу решили отметить алкоголем. Приобретя спиртные напитки, они направились на квартиру к потерпевшему. В ходе застолья хозяин жилища уснул, а когда проснулся, обнаружил, что гость ушел. После этого он заметил пропажу сотового телефона и банковской карты, с которой позже было списано более трех тысяч рублей.

Источник: МВД по Башкирии

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42-летний местный житель. У него изъят сотовый телефон заявителя.По предварительной версии, подозреваемый пришел в гости к незнакомому гражданину. Заметив, что хозяин уснул, он забрал его сотовый телефон и банковскую карту. После этого он отправлялся в магазин, где по чужой карте приобрел спиртное и закуску.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.