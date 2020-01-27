В гараже жителя Бураевского района обнаружили 6 килограммов марихуаны
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В Бураевском районе Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали безработного мужчину 1976 года рождения. Он подозревался в хранении наркотических средств и в ходе обысков подозрения подтвердились.
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Мужчина свою причастность к запасам отрицать не стал. На него было заведено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере. На время расследования он помещен под подписку о невыезде.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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