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В гараже жителя Бураевского района обнаружили 6 килограммов марихуаны

Добавлено: 27.01.20
Просмотров: 1
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бураевский район
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В гараже жителя Бураевского района обнаружили 6 килограммов марихуаны

В Бураевском районе Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали безработного мужчину 1976 года рождения. Он подозревался в хранении наркотических средств и в ходе обысков подозрения подтвердились.

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Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник, при осмотре гаража оперативники обнаружили более 6 килограммов марихуаны. Она была расфасована по пакетам.

Мужчина свою причастность к запасам отрицать не стал. На него было заведено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере. На время расследования он помещен под подписку о невыезде.

Источник: www.ufa.kp.ru
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