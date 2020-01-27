В гараже жителя Бураевского района обнаружили 6 килограммов марихуаны

В Бураевском районе Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали безработного мужчину 1976 года рождения. Он подозревался в хранении наркотических средств и в ходе обысков подозрения подтвердились.



Как рассказал "КП- Уфа " собственный источник, при осмотре гаража оперативники обнаружили более 6 килограммов марихуаны. Она была расфасована по пакетам.Мужчина свою причастность к запасам отрицать не стал. На него было заведено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере. На время расследования он помещен под подписку о невыезде.