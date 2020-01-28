Авария в Караидельском районе: столкнулись «Нива» и снегоход

Как сообщает ГИБДД РФ по РБ, накануне, 27 января, ближе к вечеру в Караидельском районе близ деревни Чапаш столкнулись «Нива» и снегоход. За рулем автомобиля находился 37-летний местный житель.







По предварительным данным, снегоход совершал поворот налево в тот момент, когда водитель «Нивы» предпринял обгон. В результате столкновения водитель снегохода- 27-летний житель села Караидель – с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.



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Известно, что мужчина, управлявший снегоходом, соответствующих прав на это не имел, сам «зимний» транспорт нигде не зарегистрирован. Начато разбирательство.Всего 27 января на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 7 человек получили различные травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2500 нарушений правил дорожного движения, задержаны 30 нетрезвых водителей.