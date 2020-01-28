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Авария в Караидельском районе: столкнулись «Нива» и снегоход

Добавлено: 28.01.20
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Караидельский район
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Авария в Караидельском районе: столкнулись «Нива» и снегоход

Как сообщает ГИБДД РФ по РБ, накануне, 27 января, ближе к вечеру в Караидельском районе близ деревни Чапаш столкнулись «Нива» и снегоход. За рулем автомобиля находился 37-летний местный житель.

По предварительным данным, снегоход совершал поворот налево в тот момент, когда водитель «Нивы» предпринял обгон. В результате столкновения водитель снегохода-  27-летний житель села Караидель – с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

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Известно, что мужчина, управлявший снегоходом, соответствующих прав на это не имел, сам «зимний» транспорт нигде не зарегистрирован. Начато разбирательство.

Всего 27 января на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 7 человек получили различные травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2500 нарушений правил дорожного движения, задержаны 30 нетрезвых водителей.
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Источник: gtrk.tv
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