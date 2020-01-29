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В Нефтекамске на заводе «НЕФАЗ» работница получила травму упав с высоты

Добавлено: 29.01.20
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске на заводе «НЕФАЗ» работница получила травму упав с высоты

Тяжёлую производственную травму получила работник ПАО «НЕФАЗ» 26 декабря в цехе окраски и термогальваники. В тот день производилась влажная уборка нескольких участков. 51-летняя женщина, работающая чистильщиком, приступила к мытью окон. Для этого работница взобралась на стационарную площадку для обслуживания горелок сушильной камеры.

В один момент женщина не удержалась и упала с высоты на бетонную площадку. В больнице Нефтекамска, куда пострадавшую доставили на скорой, диагностировали сочетанную травму.

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Гострудинспекция РБ установила, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Оказалось, сотрудницы сами приняли решение использовать для работы технологическую площадку. При этом им не разъяснили способы безопасного выполнения работ. Отсутствовал и должный контроль со стороны ответственных лиц. Кроме того, в организации не разработана система управления охраной труда, не оценены имеющиеся риски.

«ПАО «НЕФАЗ», допустившее нарушения требований охраны труда, привлечено к административной ответственности в виде штрафов, которые уплачены предприятием в полном объёме», подытожили в пресс-службе ведомства.
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Источник: gtrk.tv
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