В Мишкинском районе похоронили отца и дочь, погибших в аварии в Бирском районе

Глава Мишкинского района Башкирии Павел Трапезников рассказал, что похоронены отец и его 8-летняя дочь, которые погибли в страшной аварии в Бирском районе.







Напомним, ДТП произошло 26 января на 88-м километре автодороги Уфа-Янаул. Столкнулись, передавал ГорОбзор.ру, два встречных автомобиля – «Лада Калина» и грузовик «Вольво». 46-летний мужчина и девочка скончались на месте происшествия. В ГИБДД отметили, что удар был такой силы, что ребенка не спасло даже детское кресло.

«Родственникам погибших в ДТП из Большесухоязово организация «Башинформсвязь» оказала финансовую помощь: 20 тысяч на ритуальные услуги, помощь от коллег 15 тысяч, предприятие через соцзащиту дает еще 10 тысяч. Сельсовет всю необходимую помощь оказал (расчистка дороги, подъезд к кладбищу и т.д.)», – рассказал руководитель муниципалитета.

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Фото: ГИБДД по Башкирии

Семья, которую коснулась эта трагедия, была многодетной. Сейчас остались с мамой две взрослые совершеннолетние дочери – им около 20 лет.