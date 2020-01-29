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В Мишкинском районе похоронили отца и дочь, погибших в аварии в Бирском районе

Добавлено: 29.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мишкинский район
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В Мишкинском районе похоронили отца и дочь, погибших в аварии в Бирском районе

Глава Мишкинского района Башкирии Павел Трапезников рассказал, что похоронены отец и его 8-летняя дочь, которые погибли в страшной аварии в Бирском районе.

Напомним, ДТП произошло 26 января на 88-м километре автодороги Уфа-Янаул. Столкнулись, передавал ГорОбзор.ру, два встречных автомобиля – «Лада Калина» и грузовик «Вольво». 46-летний мужчина и девочка скончались на месте происшествия.  В ГИБДД отметили, что удар был такой силы, что ребенка не спасло даже детское кресло.

Авария в Бирском районе: столкнулись «Лада Калина» и грузовик «Вольво», погибли водитель и его дочь

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«Родственникам погибших в ДТП из Большесухоязово организация «Башинформсвязь»  оказала финансовую помощь: 20 тысяч на ритуальные услуги, помощь от коллег 15 тысяч, предприятие через соцзащиту дает еще 10 тысяч. Сельсовет всю необходимую помощь оказал (расчистка дороги, подъезд к кладбищу и т.д.)», – рассказал руководитель муниципалитета.
Семья, которую коснулась эта трагедия, была многодетной. Сейчас остались с мамой две взрослые совершеннолетние дочери – им около 20 лет. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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