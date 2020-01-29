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В Уфе действует группа мошенниц, которые воспользовавшись доверчивостью детей, похищают ценности из квартир

Добавлено: 29.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе действует группа мошенниц, которые воспользовавшись доверчивостью детей, похищают ценности из квартир

Полицейские столицы Башкирии просят жителей помочь найти хитрых злоумышленниц. Обманывая несовершеннолетних девушки, проникают в квартиры, откуда за несколько минут выносят все ценности.

По данным полицейских к ним обратилась 41-летняя уфимка, которая была просто шокирована рассказам своего сына. По словам мальчика, две неизвестные девушки, находясь на втором этаже жилого дома, подошли к ее несовершеннолетнему сыну, представились знакомыми матери. Попросили разрешения войти в квартиру, незнакомки объяснили ребенку, что принесли долг. Когда женщины вошли, одна из них попросила ребенка записать их данные, другая направилась в спальню, якобы оставить долг. После ухода незнакомок сын позвонил, матери и рассказал о случившимся. После ухода таинственных подруг пропали ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

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Аналогичный случай зарегистрирован и в Отделе полиции № 10 Управления МВД России по городу Уфе. Злоумышленницы зашли в подъезд следом за 11-летнем подростком. Когда ребенок заходил в квартиру, лже-подруги действовали по старой схеме. Попросили разрешения войти в квартиру, сказали, что принесли долг, попросили записать их данные. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».


Злоумышленниц зафиксировала камера видеонаблюдения. Если вы узнали разыскиваемых или располагаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть МВД по РБ – (347) 279-39-02, дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе – (347) 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного

Источник: proural.info
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