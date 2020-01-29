В Башкирии на трассе Сибай-Акъяр молодой парень съехал в кювет и едва не погиб от холода

На трассе Сибай-Акъяр едва не погиб от холода 19-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.



По информации ведомства, мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Kia-Sportage, не справился с управлением и вылетел в кювет.







Как рассказали прибывшие на место спасатели, молодой человек не пострадал, но едва не замерз на трассе. Температура воздуха опустилась до — 20°. А так как бензин стал заканчиваться, машина заводилась с трудом. Выбраться самостоятельно водитель не смог и обратился за помощью. Спасатели забрали парня с собой в город.



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Тем временем, по данным синоптиков, в предстоящие сутки в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, утром и днем снег, в отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Температура воздуха ночью -11, -16°, при прояснениях -18,-23°, днем -3,-8°.