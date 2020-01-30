Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2114» столкнулся с пассажирской «Газелью»
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В столице Башкирии на улице Гвардейской сегодня утром столкнулись пассажирская «Газель» под управлением 29-летнего местного жителя и «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 34-летний уфимец.
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На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
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