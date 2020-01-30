Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2114» столкнулся с пассажирской «Газелью»

В столице Башкирии на улице Гвардейской сегодня утром столкнулись пассажирская «Газель» под управлением 29-летнего местного жителя и «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 34-летний уфимец.



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Фото: ГИБДД РБ

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, в результате аварии водитель легкового автомобиля обратился за медицинской помощью.В салоне автобуса находились три пассажира, которые не пострадали. Известно, что автобус следовал по маршруту 215.На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.