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Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2114» столкнулся с пассажирской «Газелью»

Добавлено: 30.01.20
Просмотров: 26
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2114» столкнулся с пассажирской «Газелью»

В столице Башкирии на улице Гвардейской сегодня утром столкнулись пассажирская «Газель» под управлением 29-летнего местного жителя и «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 34-летний уфимец.

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Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, в результате аварии водитель легкового автомобиля обратился за медицинской помощью.
В салоне автобуса находились три пассажира, которые не пострадали. Известно, что автобус следовал по маршруту 215.
На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
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