Массовая авария на трассе Стерлитамак-Салават: столкнулись 5 автомобилей
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На трассе Стерлитамак-Салават в Башкирии сегодня вас утром, 30 января, столкнулись пять автомобилей. На месте массовой аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД.
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Источник:
gtrk.tv
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