Массовая авария на трассе Стерлитамак-Салават: столкнулись 5 автомобилей

На трассе Стерлитамак-Салават в Башкирии сегодня вас утром, 30 января, столкнулись пять автомобилей. На месте массовой аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД.





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Как рассказал в правоохранительных органах, участниками ДТП стали четыре легковушки и одна грузовая ГАЗель. По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности и причины аварии выясняются.