Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Массовая авария на трассе Стерлитамак-Салават: столкнулись 5 автомобилей

Массовая авария на трассе Стерлитамак-Салават: столкнулись 5 автомобилей

Добавлено: 30.01.20
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
Массовая авария на трассе Стерлитамак-Салават: столкнулись 5 автомобилей

На трассе Стерлитамак-Салават в Башкирии сегодня вас утром, 30 января, столкнулись пять автомобилей. На месте массовой аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД.

Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2114» столкнулся с пассажирской «Газелью»

Читайте также:

Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2114» столкнулся с пассажирской «Газелью»
Как рассказал в правоохранительных органах, участниками ДТП стали четыре легковушки и одна грузовая ГАЗель. По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности и причины аварии выясняются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Массовая авария в Альшеевском районе: столкнулись два грузовика и легковушки
Происшествия
Массовая авария в Альшеевском районе: столкнулись два грузовика и легковушки
Авария в Иглинском районе: на трассе М-5 столкнулись ВАЗ-2110 и грузовая «Газель»
Происшествия
Авария в Иглинском районе: на трассе М-5 столкнулись ВАЗ-2110 и грузовая «Газель»
В Стерлитамаке перевернулся автобус с пассажирами
Происшествия
В Стерлитамаке перевернулся автобус с пассажирами
Массовая авария на трассе Уфа-Оренбург: столкнулись 4 автомобиля
Происшествия
Массовая авария на трассе Уфа-Оренбург: столкнулись 4 автомобиля
Авария на трассе Уфа-Стерлитамак: столкнулись «Газель» и грузовик сети «Красное & Белое»
Происшествия
Авария на трассе Уфа-Стерлитамак: столкнулись «Газель» и грузовик сети «Красное & Белое»
Авария в Куюргазинском районе: недалеко от Аскарово столкнулись ВАЗ-2114 и грузовая «Газель»
Происшествия
Авария в Куюргазинском районе: недалеко от Аскарово столкнулись ВАЗ-2114 и грузовая «Газель»
Авария на трассе Уфа-Оренбург: в районе поселка Локотки, столкнулись несколько автомобилей
Происшествия
Авария на трассе Уфа-Оренбург: в районе поселка Локотки, столкнулись несколько автомобилей
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: