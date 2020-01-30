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В городе Октябрьский на заправке произошел пожар

Добавлено: 30.01.20
Просмотров: 136
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В городе Октябрьский на заправке произошел пожар

Сегодня около полуночи в Башкирии произошел пожар на заправке. Загорелась операторская на территории станции по улице Фрунзе в городе Октябрьском. На место сразу же выехали пожарные. С огнем удалось справиться только через 27 минут.

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— На место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства МЧС России. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение в операторской автозаправочной станции, угрозы распространения не было. Пожар локализован на площади 30 квадратов, — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. Пожар тушили 16 человек личного состава на 4 единицах техники. Сейчас причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
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