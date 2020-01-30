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В Сибае преступник ограбил мужчину ударив его кирпичом

Добавлено: 30.01.20
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае преступник ограбил мужчину ударив его кирпичом

В правоохранительные органы города Сибай обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный ударил его кирпичом и ограбил. Полицейские разобрались в произошедшем.

Выяснилось, что мужчина распивал спиртные напитки в подвале дома с малознакомым товарищем. Дружеская посиделка начала накаляться, когда между мужчинами завязалась ссора. Один из них схватил кирпич и ударил 44-летнего мужчину по голове, а потом выкрал из его кармана телефон, фонарик и 200 рублей.

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«Налетчика» быстро нашли. Им оказался, 43-летний мужчина, который уже привлекался к ответственности за подобное преступление. Похищенное мужчина хотел продать, но не успел, и теперь заключен под стражу.
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Источник: bash.news
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