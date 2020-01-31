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Женщину из Белорецка экстренно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 40
Рубрика: Общество / Происшествия
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Женщину из Белорецка экстренно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус

Жительница Белорецка, пару дней назад вернувшаяся из Китая, почувствовала себя плохо и вызвала врачей, но в итоге ее экстренно увезли в больницу с подозрением на коронавирус.

Как рассказала сама пациентка в беседе с изданием UfacityNews.ru, сама она чувствовала недомогание из-за поднявшегося давления и онемения в ноге. При этом ни высокой температуры, ни кашля у нее не наблюдалось. Но стоило медикам услышать о поездке в Китай, женщину немедленно отправили в инфекционное отделение.

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- По дороге в больницу меня только ленивый не сфотографировал. Чувствую себя какой-то обезьянкой в клетке. Из больницы позвонили на работу, теперь планируют обрабатывать моё рабочее место. Среди коллег началась паника, все звонят, кричат. Так что пока моё состояние только ухудшилось – ещё больше перенервничала, – жалуется женщина
Впрочем, сейчас пациентка ожидает результатов анализов, которые все расставят по местам.

Источник: www.ufa.kp.ru
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