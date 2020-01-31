В Нефтекамске задержали мужчину за сексуальную связь с несовершеннолетней

Житель Нефтекамска задержан по подозрению в половой связи с малолетней. Как пишет «КП-Уфа», 50-летний мужчина занимался сексом с 13-летней школьницей. Предполагается, что все произошло по обоюдному согласию.



Известно, что половой акт случился 8 декабря. Правоохранительным органам об этом сообщили в середине января. Следствие установило, что это произошло поздней ночью в квартире задержанного.Мужчина уже признался в содеянном. Сейчас предполагаемый педофил находится под арестом. Расследование продолжается.