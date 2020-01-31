В Нефтекамске задержали мужчину за сексуальную связь с несовершеннолетней
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Житель Нефтекамска задержан по подозрению в половой связи с малолетней. Как пишет «КП-Уфа», 50-летний мужчина занимался сексом с 13-летней школьницей. Предполагается, что все произошло по обоюдному согласию.
Мужчина уже признался в содеянном. Сейчас предполагаемый педофил находится под арестом. Расследование продолжается.
Источник:
news102.ru
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