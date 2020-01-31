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В Зилаирском районе инспекторы ДПС спасли из горящего дома двух взрослых и троих детей

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зилаирский район
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В Зилаирском районе инспекторы ДПС спасли из горящего дома двух взрослых и троих детей

В Зилаирском районе благодаря инспекторам ДПС пожар в селе Ямансаз обошелся без человеческих жертв. Старший лейтенант полиции Рушан Валеев и лейтенант Тимур Илембетов первыми увидели огонь в одном из дворов, и пришли на помощь.

У частного дома полыхала хозпостройка, в рядом находился мужчина с ожогами. 51-летнего пострадавшего отвели подальше от огня. В это время пламя перекинулось на дом, внутри которого находились люди.

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Пока ехали пожарные, полицейские зашли внутрь и эвакуировали 67-летнего дедушку, его 68-летнюю супругу и троих маленьких внуков. После этого стражи порядка обеспечили беспрепятственный проезд пожарных машин.

Как сообщает МВД Медиа, руководство МВД Башкортостана планирует наградить сотрудников ДПС за спасение людей.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: МВД Медиа
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