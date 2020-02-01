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Авария в Краснокамском районе: столкнулись встречные «Great Wall» и «Toyota Camry»

Добавлено: 01.02.20
Просмотров: 60
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
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Авария в Краснокамском районе: столкнулись встречные «Great Wall» и «Toyota Camry»

ДТП произошло накануне, 31 января, в Краснокамском районе республики. По информации республиканской ГИБДД, около 17:30 минут на автодороге Нефтекамск – Янаул столкнулись встречные «Great Wall» и «Toyota Camry».

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Тойотой управлял 42 летний местный житель. В результате ДТП 66-летний водитель «Great Wall» с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. ДТП произошло в условиях метели. Начато разбирательство.

Всего 31 января на дорогах Башкортостана зарегистрировано 7 автоаварий, в которых 8 человек получили различные травмы.
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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РФ по РБ
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