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В Нефтекамске мужчина избил в больнице беременную женщину-доктора

Добавлено: 01.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске мужчина избил в больнице беременную женщину-доктора

В городской больнице Нефтекамска мужчина избил беременную женщину-врача. Об инциденте сообщил на своей официальной страничке в соцсети вечером накануне, 31 января, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

— На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы. Вы можете себе такое представить? Я — нет. От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице. К глубокому сожалению, под угрозой ее будущий ребенок. Доктор какое-то время не сможет вернуться к работе, — написал Забелин.Министр отметил, что инцидентом уже заинтересовались в городской прокуратуре.


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Источник: ufa1.ru
Фото: yandex.ru
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