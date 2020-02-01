В Туймазах задержали похитителя шампуней и бальзамов для волос
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Свыше 20 фактов краж и десятки похищенных шампуней и бальзамов для волос. 39-летний туймайзинец сознался в хищении товаров из супермаркетов.
В Отдел МВД России по Туймазинскому району неоднократно поступали сообщения от руководителей супермаркетов и торговых сетей. Со слов заявителей с их прилавков пропадали не только продукты питания и алкоголь, но, что нетипично, - шампуни и бальзамы для волос, гели для душа. По камерам видеонаблюдения установили, что к кражам причастен один и тот же мужчина. Была составлена ориентировка на подозреваемого.
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В сценарии установленных краж нет ничего необычного. Мужчина убирал товары в карманы куртки, за пазуху и выходил из магазина.
Установлено, что мужчина занимался торговлей на местном рынке. Ассортимент в его импровизированной лавке состоял из похищенных товаров.
По фактам краж отделом дознания ОМВД России по Туймазинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 158 УК РФ.
В городской больнице Нефтекамска мужчина избил беременную женщину-врача.
Источник: МВД по Башкирии
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