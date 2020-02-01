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В Туймазах задержали похитителя шампуней и бальзамов для волос

Добавлено: 01.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазах задержали похитителя шампуней и бальзамов для волос

Свыше 20 фактов краж и десятки похищенных шампуней и бальзамов для волос. 39-летний туймайзинец сознался в хищении товаров из супермаркетов.

В Отдел МВД России по Туймазинскому району неоднократно поступали сообщения от руководителей супермаркетов и торговых сетей. Со слов заявителей с их прилавков пропадали не только продукты питания и алкоголь, но, что нетипично, - шампуни и бальзамы для волос, гели для душа. По камерам видеонаблюдения установили, что к кражам причастен один и тот же мужчина. Была составлена ориентировка на подозреваемого.

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Сотрудник патрульно-постовой службы задержал 39-летнего жителя г. Туймазы.  Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В сценарии установленных краж нет ничего необычного. Мужчина убирал товары в карманы куртки, за пазуху и выходил из магазина.

Установлено, что мужчина занимался торговлей на местном рынке. Ассортимент в его импровизированной лавке состоял из похищенных товаров.

По фактам краж отделом дознания ОМВД России по Туймазинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 158 УК РФ.

В городской больнице Нефтекамска мужчина избил беременную женщину-врача.

Источник: МВД по Башкирии
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