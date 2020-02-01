В Туймазах задержали похитителя шампуней и бальзамов для волос

Свыше 20 фактов краж и десятки похищенных шампуней и бальзамов для волос. 39-летний туймайзинец сознался в хищении товаров из супермаркетов.







В Отдел МВД России по Туймазинскому району неоднократно поступали сообщения от руководителей супермаркетов и торговых сетей. Со слов заявителей с их прилавков пропадали не только продукты питания и алкоголь, но, что нетипично, - шампуни и бальзамы для волос, гели для душа. По камерам видеонаблюдения установили, что к кражам причастен один и тот же мужчина. Была составлена ориентировка на подозреваемого.

Источник: МВД по Башкирии