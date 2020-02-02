В Стерлитамаке сгорели две машины скорой помощи

Сегодня утром в воскресенье в Стерлитамаке загорелся гараж, в котором были припаркованы две кареты скорой медицинской помощи.







- Распространение пожара на рядом стоящие автомобили не допущено, - сообщает пресс-служба МЧС по РБ. - К сожалению, в результате пожара один человек пострадал. Направлен в ГБУЗ КБ №1.



Сильно повреждены медицинские автомобили УАЗ и Форд транзит. Причины пожара устанавливаются.



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