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В Стерлитамаке сгорели две машины скорой помощи

Добавлено: 02.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке сгорели две машины скорой помощи

Сегодня утром в воскресенье в Стерлитамаке загорелся гараж, в котором были припаркованы две кареты скорой медицинской помощи.

- Распространение пожара на рядом стоящие автомобили не допущено, - сообщает пресс-служба МЧС по РБ. - К сожалению, в результате пожара один человек пострадал. Направлен в ГБУЗ КБ №1.

Сильно повреждены медицинские автомобили УАЗ и Форд транзит. Причины пожара устанавливаются.

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На днях в Стерлитамаке открылся центр для развития детей с ментальными нарушениями. Для родителей, столкнувшихся с такой проблемой, очень важна поддержка окружающих, положительные примеры того, как другие справляются с подобными сложностями. 

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Источник: www.sobkor02.ru
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