В Стерлитамаке сгорели две машины скорой помощи
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Сегодня утром в воскресенье в Стерлитамаке загорелся гараж, в котором были припаркованы две кареты скорой медицинской помощи.
- Распространение пожара на рядом стоящие автомобили не допущено, - сообщает пресс-служба МЧС по РБ. - К сожалению, в результате пожара один человек пострадал. Направлен в ГБУЗ КБ №1.
Сильно повреждены медицинские автомобили УАЗ и Форд транзит. Причины пожара устанавливаются.
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Источник:
www.sobkor02.ru
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