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В Уфе таксисты избили мужчину

Добавлено: 02.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе таксисты избили мужчину

Несколько неизвестных, предположительно, таксисты, избили мужчину у дома № 15 по улице Интернациональной в Уфе ночью 1 февраля. По крайней мере так сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, драка началась в пять часов утра возле подъезда № 6 и продолжилась у дороги. Жители дома сняли видео.

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— Пять таксистов избили одного мужчину! — сообщают очевидцы. — Он под конец лежал неподвижный, вызвала скорую и полицию.
Примечательно, что в МВД обратился один из таксистов и сообщил о буйном пассажире, который нанес ущерб его автомобилю.
— В полицию Уфы поступило сообщение от работника такси о том, что пассажир разбил стекло в его машине. В настоящее время полиция устанавливает личность пассажира и принимает меры к его розыску, — рассказали в МВД Башкирии.
Что же на самом деле произошло в ту ночь и почему над лежачим мужчиной «кружит» толпа неизвестных, предстоит выяснить правоохранителям.

Полицейские столицы Башкирии просят жителей помочь найти хитрых злоумышленниц. Обманывая несовершеннолетних девушки, проникают в квартиры, откуда за несколько минут выносят все ценности.

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Источник: ufa1.ru
Фото: bash.dtp.official / instagram.com
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