В Уфе таксисты избили мужчину

Несколько неизвестных, предположительно, таксисты, избили мужчину у дома № 15 по улице Интернациональной в Уфе ночью 1 февраля. По крайней мере так сообщают очевидцы в соцсетях.







По их словам, драка началась в пять часов утра возле подъезда № 6 и продолжилась у дороги. Жители дома сняли видео.

— Пять таксистов избили одного мужчину! — сообщают очевидцы. — Он под конец лежал неподвижный, вызвала скорую и полицию.

— В полицию Уфы поступило сообщение от работника такси о том, что пассажир разбил стекло в его машине. В настоящее время полиция устанавливает личность пассажира и принимает меры к его розыску, — рассказали в МВД Башкирии.



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Фото: bash.dtp.official / instagram.com