В Уфе таксисты избили мужчину

— Пять таксистов избили одного мужчину! — сообщают очевидцы. — Он под конец лежал неподвижный, вызвала скорую и полицию.
Примечательно, что в МВД обратился один из таксистов и сообщил о буйном пассажире, который нанес ущерб его автомобилю.
— В полицию Уфы поступило сообщение от работника такси о том, что пассажир разбил стекло в его машине. В настоящее время полиция устанавливает личность пассажира и принимает меры к его розыску, — рассказали в МВД Башкирии.
Что же на самом деле произошло в ту ночь и почему над лежачим мужчиной «кружит» толпа неизвестных, предстоит выяснить правоохранителям.
Полицейские столицы Башкирии просят жителей помочь найти хитрых злоумышленниц. Обманывая несовершеннолетних девушки, проникают в квартиры, откуда за несколько минут выносят все ценности. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram