В Учалинском районе пожилой мужчина с ножом набросился на гостя и ранил его жену

Вчера в Отдел МВД России по Учалинскому району поступило сообщение из больницы о том, что из села Учалы к ним доставлена 47-летняя женщина с ножевым ранением брюшной полости. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Полицейские Учалинского района в то же утро восстановили картину событий и задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний знакомый пострадавшей, который признался в содеянном и рассказал подробности. Сотрудники полиции изъяли нож.
По предварительным данным, 62-летний житель Учалинского района употреблял алкоголь со своей сожительницей и еще одной супружеской парой. Неожиданно между ним и гостем возникла ссора, в ходе которого мужчина попытался ударить его ножом. Подвыпивший сельчанин промахнулся и зацепил ножом 47-летнюю подругу своего оппонента.
Сейчас пострадавшая находится в больнице.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователями Отдела МВД России по Учалинскому району возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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