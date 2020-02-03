В Учалинском районе пожилой мужчина с ножом набросился на гостя и ранил его жену

Вчера в Отдел МВД России по Учалинскому району поступило сообщение из больницы о том, что из села Учалы к ним доставлена 47-летняя женщина с ножевым ранением брюшной полости. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.







Полицейские Учалинского района в то же утро восстановили картину событий и задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний знакомый пострадавшей, который признался в содеянном и рассказал подробности. Сотрудники полиции изъяли нож.