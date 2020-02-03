В Бирске в съемной квартире при загадочных обстоятельствах погибли школьница и студент

Трагический инцидент произошел на минувших выходных в Бирске. В съемной однокомнатной квартире нашли мертвого 19-летнего парня. С ним в комнате находилась 14-летняя девочка, без сознания ее увезли в больницу, где впоследствии она скончалась.



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Как рассказали в правоохранительных органах, о трагедии сообщил собственник жилья – квартиросъемщик не отвечал на звонки, мужчина приехал на место, где обнаружил молодых людей. По одной из версий, несчастный случай произошел из-за неисправной вентиляции. Точные причины смерти студента и школьницы будут установлены по результатам назначенной экспертизы. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.