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Авария в Благовещенском районе: столкнулись встречные «Мазда 6» и «Лада Гранта», погибла женщина

Добавлено: 04.02.20
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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Авария в Благовещенском районе: столкнулись встречные «Мазда 6» и «Лада Гранта», погибла женщина

В Благовещенском районе днем 3 февраля на 25 километре дороги Благовещенск-Павловка столкнулись встречные «Мазда 6» под управлением 43-летнего местного жителя и «Лада Гранта», за рулем которой был 58-летний житель Благовещенска.

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Как сообщает ГИБДД Башкирии, в результате аварии погибла 43-летняя пассажирка отечественного автомобиля.
Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
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