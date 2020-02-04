Авария в Благовещенском районе: столкнулись встречные «Мазда 6» и «Лада Гранта», погибла женщина
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В Благовещенском районе днем 3 февраля на 25 километре дороги Благовещенск-Павловка столкнулись встречные «Мазда 6» под управлением 43-летнего местного жителя и «Лада Гранта», за рулем которой был 58-летний житель Благовещенска.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
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