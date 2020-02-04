Авария в Благовещенском районе: столкнулись встречные «Мазда 6» и «Лада Гранта», погибла женщина

В Благовещенском районе днем 3 февраля на 25 километре дороги Благовещенск-Павловка столкнулись встречные «Мазда 6» под управлением 43-летнего местного жителя и «Лада Гранта», за рулем которой был 58-летний житель Благовещенска.



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, сообщили в Минэкономразвития Башкирии, основываясь на данные рейтинга «Индекс качества городской среды».

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Фото: ГИБДД РБ

Как сообщает ГИБДД Башкирии, в результате аварии погибла 43-летняя пассажирка отечественного автомобиля.Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.