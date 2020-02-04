В Балтачевском районе из полыхающего дома спасли пятерых детей

Накануне вечером, 3 февраля, в жилом доме села Старобалтачево, где жила многодетная семья, случился пожар. На место выехали 8 пожарных и несколько команд добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.







Из горящего дома далось спасти 10 человек, среди которых было пятеро детей. Известно, что 36-летний глава семейства позвал в гости свою 67-летнюю маму, 33-летнюю сестру с двумя несовершеннолетними детьми и 38-летнего брата со своей знакомой. В доме также находились его сыновья 15, 8 и 6 лет. Супруга главы семейства в этот момент находилась в Уфе на лечении вместе с остальными детьми 14 и 12 лет.

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По версии спасателей, взрослые весь вечер распивали алкогольные напитки. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Один из детей играл со спичками, пока взрослые спали. Огонь заметили соседи, которые забежали в дом и разбудили семейство. В пожаре никто не пострадал. Сейчас дети размещены в отделении социального приюта.Радий Хабиров в Балтачевском районе ознакомился с ходом строительства новой школы





Фото: МЧС РБ