Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Стало известно, от чего могли погибнуть в съемной квартире Бирска студент и школьница

Стало известно, от чего могли погибнуть в съемной квартире Бирска студент и школьница

Добавлено: 04.02.20
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Стало известно, от чего могли погибнуть в съемной квартире Бирска студент и школьница

Погибшие в съемной квартире 19-летний Радмир В. И 14-летняя Линара Г. (имена изменены – прим. редакции) могли погибнуть из-за проблем с вытяжкой в съемной квартире в Бирске. Об этом сообщает телеграмм-канал «Плохие новости».

Уточняется, что молодые люди встречались на протяжении полутора лет. Они часто проводили вместе время и даже познакомились с родителями друг друга. Радмир жил в Дюртюлях, но часто приезжал к своей девушке в Бирск. Для встреч погибшие пользовались съемным жильем. В день трагедии они остановились в квартире с индивидуальным отоплением, и парень позвонил другу, чтобы узнать, как работает система.

В Бирске в съемной квартире при загадочных обстоятельствах погибли школьница и студент

Читайте также:

В Бирске в съемной квартире при загадочных обстоятельствах погибли школьница и студент
«Он прибавил отопление, закрыл вытяжку, чтобы не мерзнуть. Вот они и задохнулись там. Радмира нашли у окна – он, видимо, попытался его открыть, но не успел. Линара была в туалете, ее хозяин обнаружил там», - сказал друг погибших Ильяс.
Молодая пара должна была освободить квартиру 1 февраля 2020 года в районе обеда, но на звонки арендодателя Радмир не отвечал. На место трагедии владелец квартиры пришел ближе к вечеру. Школьница была госпитализирована в больницу, однако через сутки скончалась. Молодую пару похоронят в одном месте и в один день.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Бирске в съемной квартире при загадочных обстоятельствах погибли школьница и студент
Происшествия
В Бирске в съемной квартире при загадочных обстоятельствах погибли школьница и студент
В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика
Происшествия
В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика
В Бирске молодой парень вонзил нож в сердце своей любовнице
Происшествия
В Бирске молодой парень вонзил нож в сердце своей любовнице
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
Происшествия
Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
В Уфе два школьника посещали наркопритон
Происшествия
В Уфе два школьника посещали наркопритон
В Уфе молодой нигериец изнасиловал и обокрал женщину
Происшествия
В Уфе молодой нигериец изнасиловал и обокрал женщину
В Уфе из горящего пятиэтажного жилого дома спасли 26 жителей. Один уфимец погиб в огне
Общество / Происшествия
В Уфе из горящего пятиэтажного жилого дома спасли 26 жителей. Один уфимец погиб в огне
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: