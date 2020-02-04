Стало известно, от чего могли погибнуть в съемной квартире Бирска студент и школьница

Погибшие в съемной квартире 19-летний Радмир В. И 14-летняя Линара Г. (имена изменены – прим. редакции) могли погибнуть из-за проблем с вытяжкой в съемной квартире в Бирске. Об этом сообщает телеграмм-канал «Плохие новости».







Уточняется, что молодые люди встречались на протяжении полутора лет. Они часто проводили вместе время и даже познакомились с родителями друг друга. Радмир жил в Дюртюлях, но часто приезжал к своей девушке в Бирск. Для встреч погибшие пользовались съемным жильем. В день трагедии они остановились в квартире с индивидуальным отоплением, и парень позвонил другу, чтобы узнать, как работает система.

«Он прибавил отопление, закрыл вытяжку, чтобы не мерзнуть. Вот они и задохнулись там. Радмира нашли у окна – он, видимо, попытался его открыть, но не успел. Линара была в туалете, ее хозяин обнаружил там», - сказал друг погибших Ильяс.

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Фото: из открытых источников

Молодая пара должна была освободить квартиру 1 февраля 2020 года в районе обеда, но на звонки арендодателя Радмир не отвечал. На место трагедии владелец квартиры пришел ближе к вечеру. Школьница была госпитализирована в больницу, однако через сутки скончалась. Молодую пару похоронят в одном месте и в один день.