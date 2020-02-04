Жительница Салавата оформляла кредиты используя паспортные данные своих родственников и друзей

В Отдел МВД России по городу Салавату обратились несколько горожан с просьбой разобраться в непонятной ситуации: на них каким-то образом были оформлены займы в микрокредитных организациях, которые в действительности они не оформляли.







В ходе проверки полицейские выяснили, что две женщины и мужчина стали должниками по кредитам благодаря общей знакомой.

- По факту трех эпизодов мошенничества в настоящее время расследуется уголовное дело. Ранее задержанная не привлекалась к уголовной ответственности. От нее получены признательные показания, - пояснила старший дознаватель Отдела МВД России по городу Салавату майор полиции Оксана Габбасова.

Источник: МВД по Башкирии

В ходе дознания установлено, что 29-летняя женщина, мать двоих несовершеннолетних детей, работая в клининговой компании, незаконным путем неоднократно улучшала свое материальное положение, пользуясь микрозаймами. Кредиты дама оформляла, не выходя из дома, используя Интернет-ресурсы. А в качестве заемщиков указывала не себя, а своих близких. Для оформления сделок необходимы были лишь копии чужих паспортов. Достать копии документов женщине труда не составило, для всех заявителей она была либо родственницей, либо подругой.О существовании долгов граждане узнали, конечно же, не от близкого человека, а от работников кредитных организаций.Санкция вменяемой женщине статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.А сотрудники полиции, в свою очередь, предупреждают граждан быть осмотрительными, не передавать посторонним и бережно относиться к своим личным документам во избежание подобных неприятных ситуаций.