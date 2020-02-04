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Жительница Салавата оформляла кредиты используя паспортные данные своих родственников и друзей

Добавлено: 04.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Жительница Салавата оформляла кредиты используя паспортные данные своих родственников и друзей

В Отдел МВД России по городу Салавату обратились несколько горожан с просьбой разобраться в непонятной ситуации: на них каким-то образом были оформлены займы в микрокредитных организациях, которые в действительности они не оформляли.

В ходе проверки полицейские выяснили, что две женщины и мужчина стали должниками по кредитам благодаря общей знакомой.

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В ходе дознания установлено, что 29-летняя женщина, мать двоих несовершеннолетних детей, работая в клининговой компании, незаконным путем неоднократно улучшала свое материальное положение, пользуясь микрозаймами.  Кредиты дама оформляла, не выходя из дома, используя Интернет-ресурсы. А в качестве заемщиков указывала не себя, а своих близких. Для оформления сделок необходимы были лишь копии чужих паспортов. Достать копии документов женщине труда не составило, для всех заявителей она была либо родственницей, либо подругой. 

О существовании долгов граждане узнали, конечно же, не от близкого человека, а от работников кредитных организаций.
- По факту трех эпизодов мошенничества в настоящее время расследуется уголовное дело. Ранее задержанная не привлекалась к уголовной ответственности. От нее получены признательные показания, - пояснила старший дознаватель Отдела МВД России по городу Салавату майор полиции Оксана Габбасова.
Санкция вменяемой женщине статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

А сотрудники полиции, в свою очередь, предупреждают граждан быть осмотрительными, не передавать посторонним и бережно относиться к своим личным документам во избежание подобных неприятных ситуаций.

Источник: МВД по Башкирии
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