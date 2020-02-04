Опубликованы кадры последних минут жизни предполагаемого педофила из Уфы

Предполагаемый уфимский педофил, которого избил до смерти Владимир С., скончался от полученных травм в машине скорой помощи.







ГТРК-Башкортостан опубликовал кадры последних минут жизни погибшего мужчины. На них видно, как как он лежит на снегу и практически не может пошевелиться. Кто стал автором видеозаписи, не разглашается.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram