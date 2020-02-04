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Опубликованы кадры последних минут жизни предполагаемого педофила из Уфы

Добавлено: 04.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Опубликованы кадры последних минут жизни предполагаемого педофила из Уфы

Предполагаемый уфимский педофил, которого избил до смерти Владимир С., скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

ГТРК-Башкортостан опубликовал кадры последних минут жизни погибшего мужчины. На них видно, как как он лежит на снегу и практически не может пошевелиться. Кто стал автором видеозаписи, не разглашается. 

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Владимир рассказал, что в тот день к нему подошел 14-летний мальчик, который рассказал, что незнакомый человек увел его друга к себе домой. Когда подозреваемый пришел в ту квартиру, то увидел испуганного ребенка. Между ним и потенциальным насильником произошла драка, в результате которой он скончался. 

В следственном комитете отметили, что против погибшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Напомним, вчера, 3 февраля, Владимиру С. суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста. Для всех его близких это стало поводом для радости: из зала суда мужчину встречали аплодисментами.
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Источник: gorobzor.ru
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