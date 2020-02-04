Опубликованы кадры последних минут жизни предполагаемого педофила из Уфы

Владимир рассказал, что в тот день к нему подошел 14-летний мальчик, который рассказал, что незнакомый человек увел его друга к себе домой. Когда подозреваемый пришел в ту квартиру, то увидел испуганного ребенка. Между ним и потенциальным насильником произошла драка, в результате которой он скончался.
В следственном комитете отметили, что против погибшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).