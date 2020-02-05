Cтала известна личность убитого в Уфе педофила

Как выяснил RT, убитый уфимцем 54-летний педофил Владимир Зайцев был не раз судим, а после последнего освобождения нарушал условия административного надзора и привлекался за мелкое хулиганство.







30 января Зайцев заманил к себе в квартиру двух мальчиков. По их словам, извращенец собирался совершить над ними насильственные действия. Одному ребёнку удалось сбежать и позвать на помощь проходившего мимо Владимира Санкина. Завязалась драка. От полученных травм Зайцев умер в машине скорой помощи. Санкина обвинили в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших по неосторожности смерть. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял расследование уголовного дела на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе RT.









У 54-летнего педофила Владимира Зайцева, которого, защищая детей, убил уфимец Владимир Санкин, было три судимости. Об этом RT сообщил источник в силовых структурах. После последнего выхода на свободу Зайцев находился под административным надзором: ему было запрещено выходить из дома после 22:00, появляться вблизи мест массового скопления детей — детских садов, школ и парков. Однако педофил не раз нарушал предписания и, согласно данным судов, дважды привлекался за мелкое хулиганство.Напомним, уфимцу Владимиру С., избившему до смерти местного жителя, заподозренного в педофилии, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее адвокат обвиняемого Искандар Кабиров отметил «специфичность» произошедших событий и заявлял о намерении отстаивать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Вскоре историю 33-летнего уфимца, который до смерти избил вероятного педофила, взяли на контроль в Москве в центральном аппарате следственного комитета.

Инцидент произошел в микрорайоне Инорс 31 января. Владимиру С. может грозить до 15 лет тюрьмы. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как рассказал друг обвиняемого Роман Р., вечером того дня на улице к Владимиру подбежал маленький мальчик и попросил помощи. Владимир прошел на адрес, выяснилось, что там действительно находится напуганный ребенок вместе с мужчиной. Между взрослыми завязалась драка, а школьники убежали. Предполагаемый педофил скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.



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Источник: www.russian.rt.com