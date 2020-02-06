В Уфе подросток устроил на чужой машине гонки с инспекторами | видео

В центре Уфы 15-летний Даниил Зайнуллин устроил гонки на выживание. Юноша, не имея прав и своей машины, решил опробовать автомобиль своего друга – красную «Мазду».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот

Пробы на огромной скорости привлекли внимание сотрудников автоинспекции, вскоре за ним стали гоняться три экипажа. Поймать юного лихача удалось лишь после того, как он бросил машину в гаражном кооперативе. ГТРК-Башкортостан опубликовал кадры погони, на которых видно, как водитель игнорирует красные сигналы светофора и попытался сбежать.Автолюбитель получил 11 штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей. Также ему назначили административный арест на сутки.