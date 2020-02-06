В Уфе на реке Белой предотвратили разлив масляного пятна

Как объяснили в пресс-службе Управления гражданской защиты города Уфы, произошел слив стоков по системе ливневой канализации. Спасатели обработали масляное пятно сорбентом. Специалисты столичного водоканала взяли пробы воды на анализ.
В данный момент угрозы распространения пятна нет, пятно убирается. Готовы и результаты контроля качества воды – показатели соответствуют нормативным значениям. Источник слива и виновные устанавливаются. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram