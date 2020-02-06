В Уфе на реке Белой предотвратили разлив масляного пятна

Разлив маслянистого пятна, похожего на нефтепродукт, был обнаружен накануне, 5 февраля в Лихачевской излучине реки Уфы.





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Фото: соцсети

Как объяснили в пресс-службепроизошел слив стоков по системе ливневой канализации. Спасатели обработали масляное пятно сорбентом. Специалисты столичного водоканала взяли пробы воды на анализ.В данный момент угрозы распространения пятна нет, пятно убирается. Готовы и результаты контроля качества воды – показатели соответствуют нормативным значениям. Источник слива и виновные устанавливаются.