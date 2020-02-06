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В Уфе на реке Белой предотвратили разлив масляного пятна

Добавлено: 06.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе на реке Белой предотвратили разлив масляного пятна

Разлив маслянистого пятна, похожего на нефтепродукт, был обнаружен накануне, 5 февраля в Лихачевской излучине реки Уфы.

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Как объяснили в пресс-службе Управления гражданской защиты города Уфы, произошел слив стоков по системе ливневой канализации. Спасатели обработали масляное пятно сорбентом. Специалисты столичного водоканала взяли пробы воды на анализ.

В данный момент угрозы распространения пятна нет, пятно убирается. Готовы и результаты контроля качества воды – показатели соответствуют нормативным значениям. Источник слива и виновные устанавливаются.

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Источник: gtrk.tv
Фото: соцсети
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