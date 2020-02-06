В Уфе спасенные от педофила подростки рассказали свою версию случившегося

Спасенные от действий уфимского педофила подростки рассказали свою версию случившегося в тот день. Напомним, инцидент произошел в микрорайоне Инорс в конце января. 54-летний Владимир Зайцев заманил к себе в квартиру двух мальчиков. По их словам, извращенец собирался совершить над ними насильственные действия. Интервью с ребятами опубликовал Телеграмм-канал Mash.







- Мы зашли в подъезд, сидели на втором этаже, когда спустились на первый этаж, вышел этот мужик. И предложил нам, типа что-то даст, но не сказал, что даст. Ну, сперва он таким добрым казался.

- И уже первый встречный тебе помог, получается?

-Да!

- Когда мы забежали с дядей Вовой, этот дяденька отпустил моего друга. Дядя Вова вытащил его на улицу, и началась драка. И мы убежали, и ничего больше не знаем!









Потом мы зашли, прямо около двери стояли. Он зашел в комнату, типа, сейчас вынесет что-то. Потом обратно вышел, в руках ничего не было, снял свои штаны и сказал типа: «Давайте раздевайтесь, снимайте трусы». Мы сказали: «Нет!».Он обратно зашел, думали, сейчас что-нибудь вынесет, угрожать будет. Я предложил другу открыть дверь и убежать. Он убежал, а этот мужик меня схватил.Одному ребёнку удалось сбежать и позвать на помощь проходившего мимо Владимира Санкина. Завязалась драка. От полученных травм Зайцев умер в машине скорой помощи. В распоряжении «Вести-Башкортостан» оказались эксклюзивные кадры с последними минутами жизни потерпевшего. Видео было снято сразу после расправы.Как оказалось, убитый уфимцем 54-летний педофил Владимир Зайцев был не раз судим, а после последнего освобождения нарушал условия административного надзора и привлекался за мелкое хулиганство.

Санкина обвинили в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших по неосторожности смерть. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.На сегодня мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее адвокат обвиняемого Искандар Кабиров отметил «специфичность» произошедших событий и заявлял о намерении отстаивать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Вскоре историю 33-летнего уфимца, который до смерти избил вероятного педофила, взяли на контроль в Москве в центральном аппарате следственного комитета.



Как сообщает Телеграмм-канал Mash, семьи пострадавших ребят теперь проверяет комиссия по делам несовершеннолетних.



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