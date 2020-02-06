Жители Абзелиловского района спасли из огня пожилую женщину

Жители села Красная Башкирия Абзелиловского района спасли из огня пожилую односельчанку. Жилой двухквартирный дом по улице Кирова охватило огнем вечером 5 февраля. Пожарные ликивидировали открытое горение, пострадавших не обнаружено. Немалая заслуга в этом принадлежит местным жителям.







Как рассказала пресс-служба МЧС РФ по РБ, в одной из двух квартир проживала женщина 1938 года рождения. Она вовремя обнаружила небольшое загорание на веранде. Пыталась потушить пожар самостоятельно, однако, безуспешно. Тогда пенсионерка решила вернуться в дом за вещами, но в какой-то момент от шока растерялась и упустила время.

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На помощь пожилой женщине пришли Юнир Атанов и Руслан Галиуллин. Разбив окно, они проникли в дом и пошли искать бабушку. Густой удушливый дым сильно затруднял поиски, силы были на исходе. Но парни искали, пока не обнаружили хозяйку возле окна. Через оконный проем ее вытащили на свежий воздух, с улицы добровольцам помог Раян Ишкинин.Примечательно, что в этот день родившейся в рубашке женщине исполнилось 82 года. Семья с двумя детьми, проживающая в соседней квартире, также вовремя успела эвакуироваться.