В Нефтекамске грабитель жестоко избил сотрудницу ломбарда

Сегодня в социальных сетях разлетелось шокирующее видео. В одном из ломбардов Нефтекамска неизвестный напал на работницу. Происшествие было зафиксировано камерой слежения.







На записи видно, как сотрудница ломбарда спокойно сидит за рабочим столом, пока в заведение не заходит неизвестный в капюшоне и маске. Парень сразу налетает на несчастную и жестоко избивает ногами, а после роется в столе в поисках денег. Перед уходом злоумышленник ещё несколько раз пинает девушку и скрывается.



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Очевидцы сообщают, что событие произошло на остановке у Западного рынка. Нападавший парень предусмотрительно надел маску и не поворачивался к камере лицом.Как сообщили в пресс-службе МВД, сообщение о совершении нападения на офис коммерческого учреждения зарегистрировано. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливается личность злоумышленника.