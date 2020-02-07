В Нефтекамске задержали грабителя, который жестоко избил сотрудницу ломбарда









сообщили, что найден и задержан мужчина, который накануне избил девушку в Нефтекамске

Напомним, информация о нападении появилась в социальных сетях. Очевидцы распространяли видео с кадрами жестокого преступления. Первоначально сообщалось, что преступник напал на сотрудницу ломбарда, в полиции пояснили, что это был офис микрозаймов на Социалистической улице.



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Фото: МВД по Башкирии

По данным полицейских, нападение произошло около 11 часов утра, на мужчине были маска и перчатки, он повалил девушку на пол и ногами бил по голове и другим частям тела, после чего похитил из тумбочки 44 тысячи рублей и скрылся.Подозреваемым оказался 31-летний житель Агидели, которого в настоящий момент задержали. В отношении данного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже был судим по ст. 112 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.