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В Нефтекамске задержали грабителя, который жестоко избил сотрудницу ломбарда

Добавлено: 07.02.20
Просмотров: 76
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске задержали грабителя, который жестоко избил сотрудницу ломбарда

В МВД по Башкирии сообщили, что найден и задержан мужчина, который накануне избил девушку в Нефтекамске

Напомним, информация о нападении появилась в социальных сетях. Очевидцы распространяли видео с кадрами жестокого преступления.  Первоначально сообщалось, что преступник напал на сотрудницу ломбарда, в полиции пояснили, что это был офис микрозаймов на Социалистической улице.

В Нефтекамске грабитель жестоко избил сотрудницу ломбарда

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В Нефтекамске грабитель жестоко избил сотрудницу ломбарда
По данным полицейских, нападение произошло около 11 часов утра, на мужчине были маска и перчатки, он повалил девушку на пол и ногами бил по голове и другим частям тела, после чего похитил из тумбочки 44 тысячи рублей и скрылся.

Подозреваемым оказался 31-летний житель Агидели, которого в настоящий момент задержали. В отношении данного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже был судим по ст. 112 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по Башкирии
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