В Мелеузе банда в масках ограбила пенсионера

В Мелеузе произошло шокирующее нападение. 5 февраля в дом к 80-летнему пенсионеру ворвалась банда в масках. Издание «КП-Уфа» сообщает, что целью визита налётчиков были деньги.







80-летний житель Мелеуза смотрел вечером телевизор, когда к нему постучались неизвестные. Доверчивый пенсионер открыл дверь трём незнакомцам, но те сразу напали на дедушку. Мужчины в масках избили несчастного, а после забрали все накопления — 29 тысяч рублей, который пенсионер оставлял на похороны.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

80-летний мужчина поспешил обратиться в правоохранительные органы. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли улики, а теперь ведут расследование дела. Активно ведутся поиски нападающих.