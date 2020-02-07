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В Мелеузе банда в масках ограбила пенсионера

Добавлено: 07.02.20
Просмотров: 89
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе банда в масках ограбила пенсионера

В Мелеузе произошло шокирующее нападение. 5 февраля в дом к 80-летнему пенсионеру ворвалась банда в масках. Издание «КП-Уфа» сообщает, что целью визита налётчиков были деньги.

80-летний житель Мелеуза смотрел вечером телевизор, когда к нему постучались неизвестные. Доверчивый пенсионер открыл дверь трём незнакомцам, но те сразу напали на дедушку. Мужчины в масках избили несчастного, а после забрали все накопления — 29 тысяч рублей, который пенсионер оставлял на похороны.

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80-летний мужчина поспешил обратиться в правоохранительные органы. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли улики, а теперь ведут расследование дела. Активно ведутся поиски нападающих.

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Источник: bash.news
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