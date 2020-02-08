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Сосед убитого педофила из Уфы рассказал свою версию происшествия

Добавлено: 08.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Сосед убитого педофила из Уфы рассказал свою версию происшествия

Резонансная история расправы над педофилом в Уфе обрастает все новыми подробностями. Свою версию событий рокового вечера 30 января в эфире передачи «Мужской и Женское» на Первом канале представил сосед погибшего Валерий Бочкарев.

По словам мужчины, он был знаком с убитым около полугода. Тот был закрытым и нелюдимым человеком.

- Сначала здоровались, а потом и здороваться перестали, он закрылся и все. Никого у него не бывало, только сестра приезжала раз в неделю. Днем вообще не выходил, не работал, просто в комнате сидел, - рассказал о 54-летнем Владимире Зайцеве сосед Валерий.

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Случившееся вечером 30 января мужчина видел из своего окна. Сначала около 10 часов вечера он заметил двух подростков, которые курили возле дома. Потом его сосед Владимир вышел к ним на улицу, а вернулись они уже все вместе. Через десять минут, по словам Валерия, дети вышли и стали бросать снежки в окна их дома. Позже его сосед снова вышел к ним, причем в домашней одежде.
- Он вышел и рукой им машет. Они подошли, и тут Володя, который, как говорят, его убил, он тоже подошел. Сначала тот у детей что-то спросил, а сосед его рукой по плечу задел, - вспоминает знакомый погибшего.
Валерий тоже поспешил на улицу, но когда подошел к компании, его сосед уже сидел на снегу, видимо, после удара Владимира Санкина. Мужчина попросил объяснений, тут-то он и услышал о том, что сосед предлагал мальчишкам снять трусы за деньги.
- Я спросил, ну что - скорую вызывать, милицию? А сосед говорит, милицию не надо. Он, к слову, пьяный был, - объяснил Валерий.

После этого он ушел, оставив обоих мужчин и подростков. По его словам, синяков ни на Санкине, ни на Зайцеве в тот момент не было. Ведущие ток-шоу задались вопросом, что же случилось в промежутке между 22.30 и 02.00 часами ночи, когда пострадавший умер в карете «скорой».

«Что происходило еще три часа?» - спросили они Валерия. Но тот лишь пожал плечами: «Не знаю». Сосед, по его словам, за это время домой не возвращался.
Напомним, сейчас Владимир помещен под домашний арест. По его словам, он просто откликнулся на призыв детей о помощи и не собирался убивать Зайцева.

Источник: www.ufa.kp.ru
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