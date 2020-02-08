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В Уфе перевернулся автомобиль "скорой помощи", пострадали два человека

Добавлено: 08.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе перевернулся автомобиль "скорой помощи", пострадали два человека

Ночью 7 февраля в Уфе перевернулся автомобиль «скорой помощи», водитель и пассажир получили травмы.

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По данным ГИБДД республики, ДТП с участием автомобиля медиков произошло глубокой ночью в Уфе. 58-летний водитель управлял автомобилем УАЗ, и недалеко от поселка Новые Черкассы по неизвестным пока причинам допустил опрокидывание автомобиля.

В итоге травмы получил сам водитель и его 25-летний пассажир-фельдшер. О том, что внутри автомобиля находился пациент не сообщается.

Всего за минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали семь аварий, в которых восемь человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 64 нетрезвых водителей и выявили 2900 иных нарушений правил дорожного движения.

Источник: www.ufa.kp.ru
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