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Массовая авария в Уфе: на улице Жукова столкнулись три автомобиля

Добавлено: 08.02.20
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Массовая авария в Уфе: на улице Жукова столкнулись три автомобиля

Накануне в столице Башкирии произошла массовая авария. Столкнулись встречные автомобили KIA Rio и ГАЗЕЛЬ. От удара иномарка влетела в припаркованный Hyundai Tucson.

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Авария произошла на улице Жукова. За рулем легковушки находился 39-летний мужчина. Об этом рассказали в ГИБДД по Уфе.

В результате столкновения водитель «Кia», получил ушибы, после оказания медицинской помощи отпущен. 

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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по Уфе
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