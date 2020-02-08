Массовая авария в Уфе: на улице Жукова столкнулись три автомобиля
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Накануне в столице Башкирии произошла массовая авария. Столкнулись встречные автомобили KIA Rio и ГАЗЕЛЬ. От удара иномарка влетела в припаркованный Hyundai Tucson.
В результате столкновения водитель «Кia», получил ушибы, после оказания медицинской помощи отпущен.
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Источник:
bash.news
Фото: ГИБДД по Уфе
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