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Авария в Уфе: водитель «Лада Веста» столкнулся с «Киа Spectra»

Добавлено: 09.02.20
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: водитель «Лада Веста» столкнулся с «Киа Spectra»

Накануне ночью в Уфе на проспекте Салавата Юлаева произошло ДТП.

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Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, 30-летний житель Кармаскалинского района за рулем «Лады Весты», двигаясь в направлении улицы 50 лет СССР со стороны улицы Лесотехникума, при перестроении столкнулся с попутной «Киа Spectra».

В результате аварии водитель «Лады» и два его пассажира обратились за помощью. Второй водитель, 21-летний житель Уфимского района, также получил травмы.

Причины и обстоятельства аварии уточняются.

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Источник: gtrk.tv
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