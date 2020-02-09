Авария в Уфе: водитель «Лада Веста» столкнулся с «Киа Spectra»

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, 30-летний житель Кармаскалинского района за рулем «Лады Весты», двигаясь в направлении улицы 50 лет СССР со стороны улицы Лесотехникума, при перестроении столкнулся с попутной «Киа Spectra».
В результате аварии водитель «Лады» и два его пассажира обратились за помощью. Второй водитель, 21-летний житель Уфимского района, также получил травмы.
Причины и обстоятельства аварии уточняются. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram