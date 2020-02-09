В Гафурийском районе мужчина взломал дверь магазина и похитил из кассы 3 тысячи рублей

В ОМВД России по Гафурийскому району поступило заявление о краже из магазина, расположенного по улице Партизанская в селе Мраково.







Со слов потерпевшего злоумышленник сначала взломал входную дверь, затем вскрыл кассовый аппарат, откуда похитил 3 тысяч рублей. После чего скрылся.

Источник: МВД по Башкирии

Спустя некоторое время сотрудникам уголовного розыска с экспертам-криминалистам удалось по отпечаткам пальцев установить и задержать 36-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Он пояснил, что совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения, а мотивом послужило отсутствие денег на очередную партию спиртного.В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. По месту проживания изъята монтировка, а также часть денег.В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Гафурийскому району возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.