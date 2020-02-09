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В Гафурийском районе мужчина взломал дверь магазина и похитил из кассы 3 тысячи рублей

Добавлено: 09.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе мужчина взломал дверь магазина и похитил из кассы 3 тысячи рублей

В ОМВД России по Гафурийскому району поступило заявление о краже из магазина, расположенного по улице Партизанская в селе Мраково.

Со слов потерпевшего злоумышленник сначала взломал входную дверь, затем вскрыл кассовый аппарат, откуда похитил 3 тысяч рублей. После чего скрылся.

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Спустя некоторое время сотрудникам уголовного розыска с экспертам-криминалистам удалось по отпечаткам пальцев установить и задержать 36-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Он пояснил, что совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения, а мотивом послужило отсутствие денег на очередную партию спиртного.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. По месту проживания изъята монтировка, а также часть денег.

В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Гафурийскому району возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Источник: МВД по Башкирии
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