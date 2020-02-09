В Гафурийском районе мужчина взломал дверь магазина и похитил из кассы 3 тысячи рублей
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В ОМВД России по Гафурийскому району поступило заявление о краже из магазина, расположенного по улице Партизанская в селе Мраково.
Со слов потерпевшего злоумышленник сначала взломал входную дверь, затем вскрыл кассовый аппарат, откуда похитил 3 тысяч рублей. После чего скрылся.
В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. По месту проживания изъята монтировка, а также часть денег.
В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Гафурийскому району возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Источник: МВД по Башкирии
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